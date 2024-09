La police utilise un nouvel appareil pour lutter contre la drogue au volant: comment fonctionne-t-il ?

De telles machines sont déjà utilisées dans les aéroports et sont de plus en plus présents dans les services de sécurité. Le SPF Justice a notamment acquis une douzaine d'exemplaires afin de détecter plus rapidement les drogues dans les prisons.

La liste des signes qui permettent aux policiers de déterminer si un dépistage doit être effectué a également été élargie. Elle contient désormais une quarantaine d'indices.