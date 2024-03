Un cortège particulièrement participatif: le Laetare de Stavelot a encore attiré la foule ce dimanche

À Stavelot, pour la 519ème année, les Blancs Moussis étaient de sortie à l'occasion du Laetare et le cortège de cette année était d'ailleurs particulièrement participatif. Les personnages folkloriques ont, comme d'habitude, taquiné la foule avec les traditionnelles vessies de porc, mais aussi les confettis et même des harengs. "[Les poissons], c'est vraiment ce que je déteste le plus au monde, mais on s'y fait, il ne fait pas bouger", avoue une spectatrice avec le sourire.

En une seule après-midi, 5 à 6 tonnes de confettis ont été soufflées partout dans la ville et des friandises lancées aux enfants.