Un jour après son ouverture, un supermarché de produits locaux est victime de son succès à Charleroi: "On sait ce qu'on a dans notre assiette"

Parmi les 80 producteurs représentés dans la coopérative, la plupart sont hennuyers. "L'idée est vraiment de créer une dynamique, une économie locale qui fait sens, avec des valeurs, un service à la clientèle, une transparence, un investissement pour une économie proche et solidaire", explique Céline Debisschop, la responsable du magasin. Et les clients semblent conquis. "C'est un tout petit peu plus cher, mais au moins, on sait ce qu'on a dans notre assiette. Quand je vois la viande qui est là, je n'ai pas peur, ce n'est pas de la viande piquée aux hormones".

Élise, une agricultrice de la région, produit du blé à 20 kilomètres du magasin et pour elle, vendre ses pâtes artisanales dans ce magasin change la donne par rapport aux supermarchés. "Ici, on calcule nous-mêmes notre propre marge alors que pour une grande surface, on doit passer par une centrale d'achat qui prend déjà sa marge sur notre bénéfice et qui reprend encore sa marge lors du placement en magasin", déclare la cultivatrice.