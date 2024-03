Un millier de sacs de couchage distribués aux sans-abris de plusieurs villes de Belgique

Grâce à l'argent récolté lors de concerts caritatifs organisés par l'association "Orig'ami", qui vient en aide aux personnes sans-abris, celle-ci réceptionnera mardi un millier de sacs de couchage afin qu'ils soient directement distribués dans plusieurs villes de Belgique. Une vingtaine d'associations, basées à Bruxelles, Liège et Charleroi, recevront les premiers lots.

Avec le retour du froid cet hiver et au vu du nombre croissant de personnes sans-abris en Belgique, l'association Orig'ami a lancé plusieurs actions d'urgence, dont la vente d'œuvres d'artistes renommés de bande dessinée ou encore l'organisation de concerts intitulés "100 choristes pour sans-abris".

"Devant l'urgence, nous sommes obligés d'être créatifs et de trouver des moyens variés de lever des fonds pour l'achat en masse de sacs de couchage et de tentes. Nous en avions récolté un certain nombre à la sortie des festivals l'été dernier, mais ceux-ci sont partis dès le début de l'hiver", explique le concepteur d'Orig'ami, Xavier Van der Stappen. Il déplore par ailleurs le manque de réactivité des pouvoirs publics face au phénomène du sans-abrisme, qui reste selon lui majoritairement pris en charge par le secteur associatif.