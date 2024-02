Un petit avant-goût des vacances: un enfant sur dix manque les derniers jours d'école

Vacances, j'oublie tout. En ce compris l'obligation scolaire. Dix pour cent en moyenne des élèves de l'enseignement fondamental en Wallonie et à Bruxelles sont absents lors des derniers jours de l'année scolaire, selon des chiffres livrés mardi par la ministre de l'Éducation Caroline Désir.

Dans le cadre de l'introduction du nouveau calendrier scolaire, il y a deux ans, la ministre avait demandé à son administration de renforcer le relevé des présences dans les écoles en fin ainsi qu'en début d'année scolaire. Avec l'introduction de cette réforme, les grandes vacances d'été débutent en effet dorénavant le premier vendredi de juillet et s'achèvent au dernier lundi d'août, bouleversant les habitudes des vacances des familles.

L'objectif du monitoring était donc de vérifier si celles-ci respectaient bien le nouveau calendrier. Sur base de ces études menées par l'administration, il ressort donc que dix pour cent en moyenne des élèves de l'enseignement fondamental (maternel et primaire) étaient absents lors des derniers jours de classes à l'été 2023, et même onze pour cent à l'été 2022. Dans le secondaire, ce taux d'absentéisme n'était que de deux pour cent seulement. Mais cet inventaire ne porte là que sur les absences recensées en dehors de la période des "jours blancs", ces journées où les cours sont suspendus pour permettre aux enseignants de corriger leurs copies d'examens et de participer aux différents conseils de classe.