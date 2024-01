"Un refroidissement du marché": baisse significative des ventes de maisons et d'appartements en 2023

Les transactions immobilières ont légèrement augmenté en Wallonie et à Bruxelles l'année dernière par rapport à un an auparavant, alors que l'activité a faibli en Flandre, ce qui a pesé sur l'ensemble du marché immobilier belge en 2023, ressort-il mardi du baromètre de la fédération du notariat Fednot. Les ventes de maisons et d'appartement enregistrent une baisse significative.

Ainsi, l'activité immobilière s'est légèrement refroidie au cours de l'année écoulée avec un tassement de 1,1% au niveau national. Cette légère baisse s'explique notamment par le recul des ventes. Pour l'ensemble du pays, 15,2% d'actes de ventes en moins ont en effet été conclus en 2023 par rapport à un an plus tôt. Au niveau régional, c'est la Flandre qui connait le plus fort recul (-16,9% comparé à 2022) tandis que la Wallonie et Bruxelles affichent respectivement une diminution de 12,1% et 12,4%.