Une cinquantaine d'enfants coincés à Liège à cause des intempéries: "On va essayer de vidanger au maximum"

L'Institut Royal Météorologique (IRM) avait émis une alerte jaune aux orages en fin de journée, principalement pour la province de Liège. En Hesbaye, de violents orages ont éclaté, provoquant des inondations importantes et des coulées de boue qui ont paralysé la circulation sur plusieurs routes.

Thibault Fraiture de la zone de secours Hesbaye a indiqué : "On a pris des grosses pompes sur remorque pour essayer de vidanger au maximum. Et une partie des résidents vont être logés ailleurs. C'est pour ça que le bourgmestre est ici sur place."

Au niveau des interventions, les pompiers ont eu des "coulées de boue qui se sont amassées à certains endroits, ainsi que des pompages au niveau de la ville d'Hannut et des pompages résiduels sur certaines communes."

Thibault Fraiture a précisé : "Nous avons eu ici des interventions localement sur la commune de Braives, à Geer et sur la commune de Omal qui est fortement touchée aussi".

Autres interventions d'urgence

La zone de secours de Verviers a également été fortement sollicitée, notamment pour venir en aide à des kayakistes en difficulté du côté de l'Amblève. Cette fin d'après-midi mouvementée a mobilisé de nombreux services de secours, confrontés à des situations d'urgence multiples causées par les intempéries.

Après un dimanche ensoleillé avec des températures atteignant jusqu'à 32°C par endroits, le début de la semaine s'annonce également perturbé.

Dès ce lundi, des averses orageuses et de la grêle sont attendues localement en Belgique. L'IRM a activé une alerte jaune, s'attendant à des averses intenses pouvant dépasser 20 litres par mètre carré en six heures dans la province de Liège, accompagnées de grêle et de coups de vent.