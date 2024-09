"On y va étape par étape": reprise du sport après les vacances, quelles sont les bonnes pratiques?

Reprendre le sport après de longues semaines de vacances représente une source de stress pour certains d'entre nous. Pourtant, Julie Debatty est catégorique : "Si on n’a rien fait, il ne faut pas culpabiliser et se dire : "Je vais faire une double séance, je vais faire un régime drastique". C’est absolument inutile".

On a tendance à se dire qu’il faut des séances très longues pour que ce soit efficace, mais ce n’est pas vrai

"Il faut recommencer progressivement", explique-t-elle. "On ne va pas recommencer du jour au lendemain au même niveau qu’on avait avant les vacances, surtout si on a arrêté très longtemps. On descend le niveau et on y va étape par étape. Si on brûle les étapes, c’est comme ça qu’on se blesse, qu’on est dégoûté et qu’on risque de ne plus rien faire".