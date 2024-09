Marc Ledoux s'incline en huitièmes de finale du simple de tennis de table en classe TT8

Ledoux faisait face à un défi de taille à l'Arena Paris Sud, face à celui qui a remporté deux médailles d'or à Tokyo en 2021, en simple et par équipes, en plus de ses sacres en simple à Rio 2016 et Londres 2012. Le Louviérois de 38 ans s'est incliné après seulement 12 minutes de match.

Marc Ledoux n'avait cependant pas à rougir, lui qui participait aux Jeux Paralympiques pour la cinquième fois. Absent à Tokyo, il avait pris part aux Jeux d'Athènes 2004 où il fut médaillé d'argent en simple et en or par équipe, Pékin 2008, Londres 2012 et Rio 2016.