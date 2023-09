Une grève dans toutes les prisons pour y dénoncer les conditions inhumaines: "A Haren, c'est une catastrophe"

Le personnel des prisons de tout le pays partira en grève ce dimanche à 22h00, et pour 48 heures, afin de dénoncer les conditions de détention et de travail "inhumaines" qui y règnent. Surpopulation carcérale, manque de personnel et un ministre de la Justice "qui s'entête" à vouloir appliquer à tout prix les peines d'emprisonnement courtes, le constat que dressent les syndicats est sans appel.

"Le ministre s'entête à vouloir mettre en prison des personnes condamnées à des peines comprises entre 0 et 3 ans, mais il n'y a pas de place! Les gens dorment à terre car on met des trios dans des cellules destinées à n'accueillir qu'une seule personne."

Néanmoins, créer de nouvelles places "n'a jamais été la bonne décision pour lutter contre la surpopulation", poursuit Grégory Wallez. "En Belgique plus il y a de bâtiments, plus il y a de détenus."

La seule solution à court terme que Claudine Coupienne entrevoit pour faire face à la surpopulation carcérale, c'est d'ailleurs que le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD) revienne sur ses dernières décisions. Elle n'y croit cependant pas, à neuf mois des élections. "Le problème majeur, c'est que cela rassure son électorat que l'on mette les gens en prison, loin des villes, comme si ces personnes ne faisaient plus partie de la société. Or, en prison, la peine, c'est la privation de liberté, pas celle des droits et des contacts humains, ni de l'hygiène", rappelle Claudine Coupienne, soulignant que "si on traite mal les détenus en prison, ils en ressortent moins bien qu'ils n'y sont entrés".

D'autres solutions, plus créatives, sont également possibles selon M. Wallez. "Durant le Covid, certains détenus ont été renvoyés purger leur peine chez eux. Mais, même lorsqu'ils respectaient scrupuleusement les conditions qui leur étaient imposées dans ce cadre, on les a réincarcérés ensuite sous prétexte que la crise sanitaire était terminée. Que le ministre ne s'inquiète pas: il va l'avoir, sa crise sanitaire", se moque le représentant syndical, face aux épidémies de punaises, aux champignons et autres infections qui circulent en prison et alors que les détenus ne peuvent plus prendre de douche quotidienne en raison de la surpopulation.