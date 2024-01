Vacances: comment utiliser au mieux vos congés annuels pour avoir des périodes de repos plus longues?

Alors que les vacances d’hiver se terminent, vous pensez peut-être déjà à vos prochains jours de congé. Alors, voyons comment utiliser au mieux nos congés annuels. Cette année, en posant stratégiquement certains jours, on va pourvoir optimiser nos congés et avoir des périodes de repos plus longues.

Commençons par le mois d’avril. Si vous posez congé le 29 mars, grâce au lundi de Pâques, vous resterez à la maison 4 jours. En mai, c'est le même concept. Si vous posez le 10 mai, vous serez en congé 4 jours grâce à l’Ascension du jeudi 9 et du weekend qui suit. Mais le plus intéressant, c’est la fin du mois. Admettons que vous posiez 4 jours, du 21 au 24, vous faites plus que doubler vos jours de congé car, grâce à la Pentecôte qui tombe le 20 mai, vous ne travaillez pas pendant 9 jours.