Vers la fin des cartes bancaires à l'avenir? Voici pourquoi les commerçants adoptent de plus en plus l'alternative des QR codes

En dessous de 25€, les coûts ont été diminués par deux, mais ça reste cher, surtout pour les petits achats. Un journal, un café ou un pain... Les quelque cents de commission rabotent la marge des commerçants. "Si vous vendez un pain ou une baguette à 2€ ou 2,20€, et qu'on vous paye systématiquement par carte, oui, ça représente un coût", illustre Medhi Mrakha de l'Union des commerçants et indépendants de La Louvière. "Il est toujours à supporter par le commerçant et l'entreprise.

Si le cash est de moins en moins présent, la carte bancaire reste très prisée des consommateurs : "On est plus ou moins 7 à 8% des commerçants qui utilisent un QR code ou des applications bancaires, sans frais. La majorité des commerçants, ici à La Louvière, utilisent encore le Bancontact", rapporte Medhi Mrakha. "Avant le Covid, vous pouviez voir des 10% de payements électroniques, maintenant, on peut arriver à des 80% sur la journée", ajoute-t-il.