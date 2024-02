"On voit vraiment que la nature est en avance": les premiers bourgeons apparaissent déjà, comment l'expliquer ?

Partager:

Des bourgeons qui gonflent ou des abeilles qui sortent : la nature se réveille assez tôt en ce mois de février. Le changement climatique explique cette précocité que l’on rencontre de plus en plus régulièrement. En ce moment l’accumulation de températures élevées et d’humidité incite la végétation à croitre. Concrètement, la première tonte de la pelouse doit s’effectuer lorsque la température du sol, et non de l’air, atteint au moins 7 °C, ce qui est le cas en général début mars.

La végétation a une ou deux semaines d’avance, en fonction des variétés. C’est une conséquence de la douceur des températures. Marin Hock, jardinier, confirme cette précocité. "Les bourgeons sont quand même entrain de débourrer. Alors, on est pas encore dans un stade catastrophique, mais c'est quand même fort avancé dans les pruniers ou même les poiriers". Le danger viendra véritablement du gel dans les semaines qui arrivent. Mais que faire concrèrement ? "(...) Il faut juste croiser les doigts. Quand les arbres sont petits, oui, on peut mettre une petite toile de forçage, mais il faut faire très attention à ne pas abîmer les feuilles si elles sont ouvertes. Vous pouvez aussi enlever la bâche en journée pour que les pollinisateurs, s'il y en a, puissent faire leur travail", explique Marin Hock. Une grande prudence est de mise face aux gelées les plus tardives, qui seront les plus dangereuses. Pépiniériste, Simon de Witte explique : "Un - 0.5 degré fait énormement de dégâts en mai, alors qu'en hiver, cela n'a pas la moindre influence. (...) S'il doit faire froid, vaut mieux que cela soit maintenant et pas après".

Mais du coup, peut-on déjà commencer à tondre sa pelouse et tailler ses rosiers ? "Tondre la pelouse ? On va commencer tout doucement, parce que effectivement il fait tout de même fort chaud. On peut imaginer faire une première tonte assez haute. (...) Comme il fait très chaud, et qu'on est clairement au dessus des normales saisonnières, on voit vraiment que la nature est en avance", précise Simon de Witte. La première tonte est donc imminente, mais il faudra tout de même veiller à ce que le sol ne soit pas détrempé. Pour la hauteur, réglez, si vous le pouvez, votre tondeuse à 6 cm.