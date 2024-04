Wagralim, le pôle wallon de l'agroalimentaire, soutient le secteur à l'international

En d'autres mots, il s'agira avant tout, dans le cadre de la présidence belge du Conseil de l'Union européenne, d'aider les acteurs wallons du secteur à se diriger vers l'international, ont expliqué les responsables du pôle, mardi, au cours d'un point presse.

Le programme de la journée, comprenant notamment une présentation du nouveau cadre stratégique wallon pour ses politiques d'innovation et industrielles ainsi que plusieurs ateliers thématiques, y a été présenté. L'occasion pour Wagralim de faire part de son aspiration à davantage de visibilité et de reconnaissance de son impact régional alors que des projets de rationalisation des six pôles régionaux sont évoqués ici et là.