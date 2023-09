Zone 30 à Bruxelles: les PV rapportent plusieurs millions d'euros, voici comment cet argent va être utilisé

"C'est vraiment lent", nous confie un conducteur. "Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de vélos, de piétons, de trottinettes... Il faut mettre une limite quelque part et ils l'ont placée à 30, voilà."

Mais certains riverains sont, au contraire, ravis de voir des radars être installés dans leurs rues. "C'est une bonne chose. Une semaine après que le lidar soit parti, vous pouvez être sûr que la situation (des voitures qui roulent trop vite, ndlr) recommencera de plus belle", raconte un riverain.

L'année dernière, ces amendes ont permis de récolter 17 millions d'euros. Une somme qui est envoyée en partie dans les caisses de l'Etat tandis qu'une autre partie est envoyée vers le fond pour la sécurité routière. "Il y a un lien direct entre le nombre de tués sur un territoire et l'argent qui est reçu de la sécurité routière. Moins il y a de tués, plus ils recevront d'argent", détaille Benoit Godart, le porte-parole de VIAS, l'institut pour la sécurité routière. "C'est un cercle vertueux et cet argent est ensuite réinvesti dans la sécurité routière. En d'autres termes, la personne qui se fait flasher aujourd'hui finance les actions de sécurité routière de demain."

L'objectif de cette immense zone 30 dans la région était d'assurer la sécurité des piétons et des vélos. Aujourd'hui, un accident mortel sur trois les concerne.