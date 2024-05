L'Europe veut interdire les produits issus du travail forcé: est-ce réalisable? (Décryptage)

Partager:

Le Parlement européen a validé le 23 avril dernier un règlement qui vise à interdire dans l'Union européenne la vente, l'import et l'export de biens dont le processus de production implique du travail forcé. De nombreuses marques connues comme Zara ou encore Nike y ont recours, notamment en Chine. Mais le travail forcé, qui s'apparente à de l'esclavagisme moderne, est aussi courant dans de nombreux pays. Ce règlement est donc historique afin de lutter contre ce fléau des droits humains. Mais dans les faits, est-il réalisable?

Les chiffres vertigineux du travail forcé Les chiffres du travail forcé donnent véritablement le tournis. D'après les estimations de l'Organisation internationale du travail (OIT), il y a 28 millions de personnes victimes de travail forcé dans le monde, ce qui génère un total de 217 milliards d'euros par an. Plus de 3,3 millions de ces travailleurs forcés sont des enfants. Au total, on estime que 3.5 personnes sur 1.000 sont victimes de travail forcé dans le monde. Rien ne justifie la persistance de l’esclavage moderne Des chiffres qui sont en augmentation, d'après un rapport de l'OIT: "Le travail forcé a pris de l’ampleur ces dernières années. Une simple comparaison avec les estimations mondiales de 2016 révèle que le nombre de personnes en travail forcé a augmenté de 2,7 millions entre 2016 et 2021". Et le travail forcé n'épargne aucune région du monde. L'OIT précise: l’Asie et le Pacifique abritent plus de la moitié du total mondial avec 15,1 millions de personnes victimes de travail forcé, suivis par l’Europe et l’Asie centrale avec 4,1 millions, l’Afrique avec 3,8 millions, les Amériques avec 3,6 millions et les États arabes avec 0,9 million.

Dans ce même rapport, l'OIT tire la sonnette d'alarme: "Rien ne justifie la persistance de l’esclavage moderne dans le monde d’aujourd’hui. Nous pouvons et nous devons faire mieux. Ce n’est pas que nous ignorions comment agir: il existe un nombre substantiel et de plus en plus important de politiques et de programmes de lutte contre l’esclavage moderne qui offrent des orientations cruciales pour l’avenir". Un règlement historique pour l'UE Alors le 23 avril dernier, le Parlement européen a adopté ce texte avec une large majorité (555 pour, 6 contre et 45 abstentions). Les négociateurs des États membres, et ceux du Parlement européen, avaient trouvé un accord à ce sujet début mars, sur base d'une proposition de la Commission de septembre 2022. L'UE n'avait jusqu'ici pas de législation qui habilite ses États membres à saisir ou ordonner le retrait du marché d'un produit issu du travail forcé. Le texte voté y remédie et c'est pourquoi il s'agit d'un texte historique, qui vise à lutter contre l'esclavage moderne dans le monde du travail.