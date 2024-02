Clarinval écrit à Maron pour assouplir la protection du loup

Le conseil des ministres de l'Agriculture et de la Pêche de l'Union européenne a demandé mercredi au conseil Environnement d'accéder à la proposition de la Commission européenne d'abaisser le niveau de protection dont bénéficient les loups dans l'UE, en raison du danger qu'ils représentent pour le bétail.

C'est la Finlande qui a soulevé le point lors du Conseil "Agrifish" du 23 janvier dernier, soutenue au préalable par l'Autriche, la Grèce, l'Italie, la Lettonie, la Roumanie, la Slovaquie, la Suède et la République tchèque. Dans le courant de la réunion, une "très large majorité de délégations" a partagé ces préoccupations, notamment en ce qui concerne les dommages causés au bétail, selon M. Clarinval.

En vertu de la directive européenne "Habitats" de 1992, la plupart des populations de loups en Europe bénéficient d'une "protection stricte", assortie de possibilités de dérogations. La Commission propose de passer au statut de simple protection, plus souple et permettant d'éliminer plus facilement les loups considérés trop nombreux dans certaines régions. Cette proposition doit être approuvée par le conseil Environnement. Le conseil "Agrifish" demande à être consulté.

La Finlande voudrait en outre que la Commission européenne identifie d'autres populations de grands carnivores que le loup, qui se trouvent "dans un état de protection favorable", en vue d'adapter leur statut de protection en conséquence.