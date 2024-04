Face au "fléau" du frelon asiatique, le Sénat propose un plan national de lutte

Protéger les apiculteurs, les abeilles et la santé publique face à la "calamité" du frelon asiatique: le Sénat a voté jeudi pour l'instauration d'un plan national de lutte contre la prolifération de ce prédateur, avec un cadre d'indemnisation pour les exploitants touchés.

Le texte du sénateur Michel Masset (groupe RDSE composé de radicaux et radicaux de gauche), soutenu par le gouvernement et adopté à l'unanimité, entend "organiser la lutte et la prévention contre cette espèce" à l'aide d'une "stratégie nationale déclinée à l'échelle départementale", a détaillé son auteur.