"Il y a une invasion de cigognes": plusieurs témoins croisent des dizaines d'oiseaux migrateurs à Genappe

"Une vingtaine de cigognes le long de la N5 Genappe-Waterloo, sur les poteaux d'éclairage", nous a écrit un autre témoin via le bouton orange Alertez-nous. "Une cinquantaine de cigognes aperçues à Genappe", a confirmé un autre. Vos photos et vidéos sont en effet surprenantes !

Le pic de passage se fait traditionnelement à la mi-août, comme nous l'expliquait Antoine Derouaux, ornithologue chez Natagora, à l'occasion d'un été précédent. Ces cigognes viennent d’Allemagne, des Pays-Bas, du Danemark ou parfois de Pologne et se dirigent vers l’Afrique. "Elles passent chez nous, traversent la France, vont soit jusque l’Espagne, soit passent un peu plus loin au Sud par Gibraltar et arrivent au Maroc et dans le Nord de l’Afrique. Certains individus peuvent même aller au-delà du Sahara."



"Elles volent en fonction de la météo"

Un tel voyage peut prendre quelques semaines, notamment en fonction de la météo et des différents endroits où s’arrêtent les oiseaux pour se nourrir et se reposer. "Elles volent en fonction de la météo car elles aiment les temps chauds et ensoleillés. Ce sont des oiseaux planeurs qui ont besoin des courants chauds pour monter dans le ciel sans se fatiguer. Elles vont monter très haut et se laisser glisser jusqu’au prochain endroit où elles pourront prendre un courant ascendant d’air chaud."