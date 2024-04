L'avenir des flamants roses d'Afrique menacé par la montée des eaux, alerte une étude

Chaque année, plus d'un million de flamants roses se rassemblent sur les lacs d'Afrique dans un ballet chatoyant. Mais la montée continue des eaux réduit de plus en plus les algues nécessaire à la survie de ces flamboyants palmipèdes, alerte vendredi une étude.

Ces lacs, concentrés au Kenya, en Tanzanie et en Éthiopie, atteignent des niveaux record depuis des décennies, en partie à cause de l'augmentation des précipitations liée au changement climatique.