Le groupe Floridienne rachète la société brésilienne Biotrop

Le groupe belge côté, Floridienne, annonce jeudi soir l'acquisition, via sa filiale Biobest, de la société brésilienne Biotrop, active dans le domaine de l'agriculture biologique.

Biotrop est la première entreprise brésilienne de solutions biologiques pour l'agriculture. Elle se concentre sur le développement et la commercialisation de produits biologiques pour la nutrition et la protection des cultures en champs ouverts.

Cette acquisition permettra à Biobest d'occuper "une position majeure en Amérique du Sud et d'élargir sa gamme de solutions biologiques qui couvrira désormais le biocontrôle (insectes utiles et biopesticides), les inoculants, les biostimulants et la pollinisation aussi bien pour les cultures couvertes, activité historique de Biobest, que pour les cultures en plein champ", explique le groupe.

"Floridienne se réjouit de cette opération de grande envergure qui renforcera la position de leader mondial de Biobest dans le secteur de la lutte biologique intégrée et de la pollinisation promis à un bel avenir. Elle répond à la stratégie de Floridienne de créer en Belgique un acteur industriel s'inscrivant dans la transition vers une économie durable", se réjouit le CEO du groupe, Gaëtan Waucquez, cité dans le communiqué.