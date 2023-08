Le moustique commun résiste désormais aux insecticides

Ses recherches ont confirmé cette résistance envers différents insecticides courants, comme la permethrine, la deltamethrine, le malathion, le bendiocarbe ou encore le DDT. Les moustiques utilisés par l'ITG ont été exposés durant 24 heures à ces insecticides et moins de 90% d'entre eux étaient morts après ce délai, ce qui autorise à parler de résistance.

Cette confirmation est une mauvaise nouvelle en matière de santé publique, les piqûres de ces insectes pouvant propager plusieurs maladies à l'homme.

"Face à ces risques de contamination, notamment la propagation de la fièvre du Nil occidental, la réaction est souvent de disperser des insecticides. Mais avec cette résistance, ce moyen de lutte ne sera plus une option et nous serons plus vulnérables", selon le centre de recherche.