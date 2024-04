Les premiers pépiements des fauconneaux se font entendre à l'église Saint-Job d'Uccle

Les petits faucons pèlerins doivent d'abord percer la coquille puis la cisailler grâce à une petite excroissance qui se trouve au bout du bec, qui tombera naturellement quelques heures après l'éclosion. Les poussins ont peu de place et doivent pivoter sur eux-mêmes pour progressivement, millimètre par millimètre, se libérer. Une opération qui peut leur prendre plusieurs heures.

L'éclosion et les premiers pépiements peuvent être observés en streaming grâce aux caméras installées dans les nids dans le cadre du programme "Faucons pour tous". "Jusqu'à 3.000.000 de connexions ont été comptabilisées au cours d'un seul printemps et cela en provenance depuis plus de 100 pays répartis sur tous les continents", souligne l'Institut des sciences naturelles. Des séances d'observation avec télescope seront également organisées les 13, 14 et 21 avril, de 16h30 à 18h00, au pied de l'église Saint-Job.