Les températures chaudes attirent des rapaces rares en Belgique

Un certain nombre d'oiseaux rares ont été observés en Belgique ces derniers jours, a indiqué mardi l'organisation environnementale Natuurpunt. Celle-ci parle d'un "tsunami d'oiseaux méridionaux", qui viennent en Belgique en raison du temps chaud.

Selon Natuurpunt, la combinaison des premières chaleurs estivales après une longue période plus froide, des courants ascendants chauds qui les accompagnent et d'un vent de sud-est a amené un nombre sans précédent d'oiseaux méridionaux en Belgique et aux Pays-Bas.

Les grands rapaces utilisent les bulles de convection, des courants ascendants chauds, pour gagner de l'altitude et planer plus loin sans trop d'énergie. C'est ainsi qu'ils se déplacent sur de plus longues distances.