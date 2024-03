Naissance chez les hyènes du Zoo Planckendael

Le ZOO Planckendael participe au programme d'élevage européen de l'hyène tachetée afin de préserver l'espèce. Luena et son compagnon Bongo, qui vit en marge du clan, constitue le couple reproducteur. La petite famille s'est déjà agrandie voici dix-huit mois avec l'arrivée des soeurs Xena et Xavannah. La troupe s'est donc maintenant enrichie d'un troisième larron.

"La gestation dure quatre mois chez la hyène tachetée et la fécondation comme la naissance sont des petits miracles, car chez les hyènes, le canal de naissance est particulièrement long et semé d'embûches", explique le parc. "Un nouveau-né hyène est mignon, contrairement à sa version adulte plus brute avec sa carrure impressionnante et son museau expressif."