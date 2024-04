Une trentaine de moutons et une dizaine d'équidés négligés saisis à Hastière

L'Unité Bien-Être Animal (UBEA) a été alertée par des riverains car des équidés vagabondaient sur la voie publique. "Suite à cet appel, les inspecteurs vétérinaires ont décidé de contrôler les prairies du propriétaire des animaux. Devant la gravité des faits découverts, la saisie des animaux a été ordonnée", précise l'association.

Plusieurs négligences ont en effet été constatées sur place: des poneys errants aux pieds longs et au poil crasseux; absence d'eau et d'herbe pour d'autres poneys; une trentaine de moutons non tondus, malades et sauvages; des équidés sans litière propre et portant tous une robe crasseuse et des sabots non parés ou encore un nombre incalculable d'ossements, de crânes et de moutons en décomposition au sol.