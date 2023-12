Veillée devant les abattoirs d'Anderlecht pour dénoncer l'abattage sans étourdissement

"En cette période de fin d'année et de réjouissances, les animaux ne sont pas à la fête", souligne l'association. Celle-ci tient ainsi à rappeler qu'en refusant l'étourdissement des animaux lors de l'abattage rituel en région bruxelloise, les partis bruxellois concernés ont "condamné les animaux à endurer de grandes souffrances".

En juin 2022, le parlement bruxellois avait en effet refusé la proposition d'ordonnance prévoyant l'interdiction de l'abattage sans étourdissement, déposée par Défi, Groen et Open VLD, pour 42 voix contre 38 et 8 abstentions. L'ASBL dénonce le fait que les partis ayant voté contre le texte condamnent les animaux à de grandes souffrances et déplore une stratégie électorale. "Nous nous souviendrons au moment des élections", a ajouté l'association.