Après un coup de chaud, les JO-2024 redoutent des orages

Partager:

Olympia DE MAISMONT Jusqu'à 35°C sur certains sites olympiques: athlètes et spectateurs ont affronté mardi de fortes chaleurs en région parisienne, placée en alerte pour risque d'orages à partir du début de soirée, ce qui a entraîné la fermeture de plusieurs fan zones. Suivant les consignes préfectorales, plusieurs villes de Seine-Saint-Denis ont annoncé la fermeture de leur fan zone à partir de 18H00.

La vasque olympique située au coeur du Jardin des Tuileries à Paris et prise d'assaut par les visiteurs ne décollera pas non plus mardi soir, "pour des raisons météorologiques défavorables", peut-on lire sur le site qui lui est dédié. Les orages en région parisienne pourraient "être localement violents" même s'il est "très difficile" de prévoir exactement où ils tomberont, a indiqué à l'AFP Cyrille Duchesne, un prévisionniste de La Chaîne Météo. Et le risque de fortes précipitations, principal vecteur de la dégradation de la qualité de l'eau de la Seine, pourrait compromettre la tenue de l'épreuve masculine de triathlon, initialement prévue mardi et déjà reportée à mercredi en raison d'un niveau de pollution trop élevé.

- T-shirt trempé, gilet de froid - En milieu d'après-midi mardi, lorsque le mercure affichait 35°C, la chaleur était à peine supportable place de la Concorde, qui accueille des épreuve de BMX, malgré les brumisateurs et fontaines prévus. Aris MESSINIS "On est partis plus tôt à cause de la chaleur, il n'y a aucune ombre, il fait trop chaud", dit Marco Ince, 53 ans, un médecin venu de Londres avec sa femme et ses deux enfants. Il a essayé une solution radicale: son tee-shirt est trempé après avoir été aspergé d'eau, mais rien n'y fait.