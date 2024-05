Essai Peugeot E-3008: jusqu’à 700km d’autonomie, mais peut-elle détrôner la Tesla Model Y?

Fraîchement sortie de l'usine Peugeot de Sochaux, dans le nord de la France, la toute nouvelle Peugeot E-3008 arbore un design repensé et une conception totalement neuve. Elle revendique une autonomie allant jusqu'à 700 km, tout en attirant l'attention par son style plus agressif. Mais est-elle réellement à la hauteur de son prix ?

Peugeot frappe fort avec le look de son nouveau SUV électrique. Ce qui saute immédiatement aux yeux, c'est son allure "fastback" : une ligne de toit qui descend de manière dramatique, accompagnée d'une vitre arrière fortement inclinée, dépourvue d'essuie-glace. Il convient cependant de préciser qu'il s'agit d'un "fastback" et non d'un SUV coupé. En effet, selon Peugeot, cette dernière dénomination fait référence à une ligne de toit qui s'abaisse dès le milieu du véhicule, ce qui pourrait impacter l'habitabilité à l'arrière.

Dès qu'on s'installe dans les confortables sièges en alcantara (de série sur la finition GT), nous sommes enveloppés dans une ambiance très "cocooning" et raffinée propre à l'E-3008. L'utilisation de tissus gris rend l'intérieur plus convivial, semblable à un salon (si vous préférez les canapés en tissus plutôt qu'en cuir, bien entendu).

L'avant, avec son nez arrondi mais agressif et ses blocs optiques très fins, dénote une certaine surcharge due à la présence de trop nombreux éléments. Selon nous, la calandre y est pour beaucoup, trop complexe et trop imposante en raison de la couleur carrosserie qui y est appliquée. En revanche, l'arrière, massif et droit, contraste avec la face avant plus dynamique.

Une longue bande LED, discrète car cachée, éclaire le cockpit d'une lumière agréable non directe. En effet, elle se reflète sur les panneaux d'aluminium. Toutefois, le reflet des LED dans le pare-brise peuvent être quelque peu distrayants dès le coucher du soleil.

Le conducteur est accueilli par un superbe écran incurvé de 21 pouces. Il est composé d'une seule dalle, c'est donc un seul long écran et non deux écrans posés l'un à côté de l'autre à l'instar de BMW ou Mercedes par exemple. Avec une monture à l'arrière de l'écran, il donne l'illusion de flotter. C'est une nouveauté très réussie et nous saluons la volonté de Peugeot de continuellement améliorer et innover son habitacle. Malheureusement, l'I-Cockpit, avec son combiné d'instrumentation (la partie gauche de l'écran) en hauteur et le petit volant qui se place en-dessous, ne fera pas que des heureux : lorsque vous vous asseyez de manière normale, le volant cachera une partie des informations sur l'écran. Si vous avez l'habitude de vous assoir bien haut et bien droit, vous devriez avoir moins de souci.

Pas trop dérangeant, mais suffisamment bizarre pour le remarquer : les accoudoirs ne sont vraiment pas pratiques. Ils sont excessivement penchés vers l'avant et n'offrent pas de poignée pour se maintenir. Peugeot semble avoir opté pour l'esthétique en dépit de la fonctionnalité.

Sur le volant, on retrouve des boutons capacitifs sans réelle séparation entre eux ce qui est dommage, de vrais boutons individuels, comme c'est le cas sur la 308, sont plus appréciables.