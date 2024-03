Les marques automobiles chinoises OMODA et JAECOO débarquent en Belgique cet été

Chery veut ouvrir des showrooms traditionnels dans toutes les provinces, particulièrement dans les zones les plus densément peuplées.

D'ici la fin de cette année, le groupe chinois a l'ambition de proposer quatre modèles en Belgique, et six à sept en 2025. Dans un premier temps, il s'agira d'une version électrique et essence de l'OMODA 5, un crossover SUV du segment B, ainsi que d'une version hybride et essence du JAECOO J7, un SUV de taille moyenne.