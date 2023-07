The 1975 annule un concert en Indonésie après un tollé en Malaisie

Le groupe britannique d'indie-rock The 1975 a annulé dimanche son concert en Indonésie, après avoir suscité l'annulation d'un festival en Malaisie voisine pour un baiser sur scène entre le chanteur et le bassiste.

"The 1975 a le regret d'annoncer que ses prochains concerts à Jakarta et Taipei n'auront plus lieu comme prévu", a indiqué le groupe dans un communiqué publié dimanche sur la page Instagram du festival indonésien We The Fest.

"Le groupe ne prend jamais la décision d'annuler un spectacle à la légère et avait hâte de jouer pour les fans à Jakarta et Taipei, mais malheureusement, en raison des circonstances actuelles, il est impossible de procéder aux spectacles prévus."