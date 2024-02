Adèle Exarchopoulos en victime d'inceste remporte le premier César de la cérémonie

Adèle Exarchopoulos a remporté vendredi soir à 30 ans le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour "Je verrai toujours vos visages" où elle interprète une victime d'inceste.

"Merci d'avoir mis en lumière les travailleurs sociaux, les bénévoles, les gens qui essaient de réparer l'autre et la société avec les moyens qu'ils ont", a-t-elle ajouté, à propos de ce film sur la justice restaurative.

L'actrice a dédié son prix, le premier remis lors de la 49e cérémonie des César, à "toutes les Chloé qui essaient de réparer l'irréparable", en référence à son personnage dans le film qui rencontre son frère (joué par Raphaël Quenard) qui l'a agressée plus jeune.

Adèle Exarchopoulos avait remporté la Palme d'or à Cannes en 2013 pour "La vie d'Adèle", d'Abdellatif Kechiche, réalisateur qu'elle a remercié sur scène.

La cérémonie d'ouverture de cette 49e cérémonie des César, sous haute tension, et dont les victimes de violences sexistes et sexuelles espèrent qu'elle fera date, s'était ouverte par une prise de parole de sa présidente Valérie Lemercier.

"Je ne quitterai pas ce plateau sans louer celles et ceux qui font bouger les us et coutumes d'un très vieux monde où les corps des uns étaient implicitement à la disposition des corps des autres", a-t-elle déclaré.