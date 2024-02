Avant son nouvel album, Beyoncé affole les compteurs de la country

En 2019, l'une des chansons de l'année, "Old Town Road" du rappeur Lil Nas X, aux accents hip-hop et country, avait été retirée des classements country du Billboard, officiellement parce qu'elle ne comprenait pas suffisamment d'éléments de ce style, une exclusion qui avait fait polémique.

Ces dernières années, des artistes noires ont tout de même réussi à percer dans la country, comme Mickey Guyton et Brittney Spencer. Signe de cette reconnaissance tardive, le célèbre morceau folk et country écrit par Tracy Chapman et sorti en 1988, "Fast Car", a reçu le prix de la meilleure chanson 2023 aux Country Music Awards, mais c'était après que le chanteur Luke Combs lui donne une seconde vie avec sa reprise.

Le nouvel album de Beyoncé, "Act II", doit sortir le 29 mars. Promis comme un album country, c'est le deuxième chapitre d'une trilogie qui a commencé par "Renaissance" en 2022, un disque aux accents beaucoup plus dance et house.

"Act II" sera le 8e album de la chanteuse native du Texas. Elle est la plus couronnée de l'histoire des Grammy Awards, les récompenses de l'industrie musicale américaine, avec 32 gramophones.