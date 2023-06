Concert pour la planète: Billie Eilish et Lula en stars, Macron hué

Billie Eilish en super-tête d'affiche, Lula acclamé en rockstar et le nom d'Emmanuel Macron sifflé: le concert-évènement pour la planète au pied de la Tour Eiffel à Paris a pris des accents politiques inattendus jeudi soir.

Mais le premier participant le plus applaudi n'est pas à chercher entre Lenny Kravitz, Jon Batiste, H.E.R. ou encore Finneas, le frère et collaborateur de Billie Eilish, qui se produit aussi en solo.

Le président brésilien Lula a volé la vedette aux artistes à l'affiche lors d'une prise de parole en faveur de la planète, parmi les intervenants prévus entre les chansons pour défendre l'environnement.

Invité au sommet pour un nouveau pacte financier mondial face au défi climatique, organisé jeudi et vendredi dans la capitale française à l'initiative du président Macron, Lula est également monté sur scène à "Power our planet (alimente notre planète): live in Paris", l'événement parisien en marge.