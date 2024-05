La coproduction belge "Emilia Perez" de Jacques Audiard doublement primée à Cannes

Cette année, le jury du Festival de Cannes était présidé par l'actrice et réalisatrice Greta Gerwig, entourée des actrices Eva Green et Lily Gladstone, des acteurs Omar Sy et Pierfrancesco Favino, des réalisateurs Juan Antonio Bayona, Hirokazu Kore-eda et Nadine Labaki, ainsi que de la scénariste Ebru Ceylan.