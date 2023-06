La gouache "La saveur des larmes" de René Magritte adjugée à plus de 1,6 million d'euros

Une gouache sur papier du peintre surréaliste belge René Magritte a été adjugée mercredi soir à plus de 1,6 million d'euros lors de la vente d'Art impressionniste et moderne de la maison française Artcurial à Paris.

Il s'agit de "La saveur des larmes (III)" datant de 1946, qui a trouvé acquéreur pour 1.600.400 euros (frais inclus), a indiqué jeudi l'agence de communication Caracascom pour le compte d'Artcurial. L'œuvre avait été estimée entre 800.000 et 1,2 million d'euros. Provenant de la collection de Pierre Andrieu, la gouache avait été acquise il y a plus de 40 ans auprès de la galerie Isy Brachot par la mère des anciens propriétaires. L'oeuvre n'avait plus été montrée au public depuis lors.

La peinture figure quatre feuilles à tête d'oiseau, rongée par une chenille pour l'une, avec en toile de fond un paysage urbain encore enveloppé d'ombre et un ciel rougi par le soleil couchant ou naissant.