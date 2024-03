La justice déboute Metallica face à son assureur, en citant Taylor Swift

Metallica arguait que les annulations pouvaient être attribuées à d'autres raisons que la pandémie, car les concerts ont repris en 2022 malgré la présence continue du virus.

Taquins, les juges ont débouté les auteurs de l'album "... And Justice For All" en paraphrasant la reine de la pop, Taylor Swift, et son tube "All Too Well".

"We were there. We remember it all too well", ont-ils écrit dans leur décision publiée lundi, comme dans la chanson. Autrement dit: "nous étions là, nous ne nous en souvenons que trop bien." Si la justice est aveugle, elle semble ainsi loin d'être sourde.