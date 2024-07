La RTBF garnit Auvio d'un catalogue de 70 animes japonais

Ce sont d'abord 40 animes qui débarquent sur Auvio dès lundi. Ce nombre grimpera jusqu'à 70 séries d'ici deux mois, précisent Grégory Carette et Ibrahim Assam, en charge des pôles contenu et média de RTBF Ixpé, la branche geek et cultures numériques du service public. Cette offre nipponne émane d'un partenariat avec ADN, un service de vidéo à la demande dédié aux animes et séries du Japon.

"L'offre est diverse et variée, depuis les shonen très populaires jusqu'aux animes de sport en passant par les films d'animation récents", illustre Grégory Carette.