Les 36e Journées européennes du Patrimoine en Wallonie auront lieu les 7 et 8 septembre

Les 36e Journées européennes du Patrimoine en Wallonie proposeront plus de 300 activités dans 118 communes ces 7 et 8 septembre, avec pour thématique "Le patrimoine pour tous", a annoncé lundi l'Agence wallonne du Patrimoine (AwAP).

Comme les deux précédentes éditions, ces journées se voudront particulièrement inclusives. En atteste un programme spécifique pour les personnes à mobilité réduite (PMR), sourdes, malentendantes, aveugles, malvoyantes ou ayant des difficultés de compréhension.

Les PMR pourront se promener dans un engin tout-terrain adapté dans le maquis de la Croix-Scaille à Gedinne ou en joëlette à la Citadelle de Namur. Les aveugles et malvoyants pourront être guidés de manière adaptée dans les abbayes de Villers à Villers-la-Ville et de Stavelot ou dans le centre ancien de Philippeville. Un dispositif spécial attend également les sourds et malentendants au Musée Gaspar à Arlon ou encore à la grotte Scladina à Andenne. Ce ne sont que quelques exemples.