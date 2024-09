Blanca Li: faire de La Villette un lieu "d'événements populaires et festifs"

JOEL SAGET

Le Parc de la Villette à Paris comme lieu de "partage des cultures" et d'"événements populaires festifs et gratuits": l'artiste pluridisciplinaire Blanca Li, nouvelle présidente de ce lieu éclectique, entend aussi y développer la culture numérique et les nouvelles technologies.

"Je voudrais que quand on vient, de partout, à Paris, on ait envie de venir à La Villette parce qu'on sait qu'il va toujours s'y passer quelque chose", affirme la chorégraphe franco-espagnole, 60 ans, longue robe noire à paillettes, rencontrée par l'AFP dans son bureau.