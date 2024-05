Le festival Voodoo Village revient les 7 et 8 septembre, "entre musique et spiritualité"

Le festival de musique électronique Voodoo Village reviendra pour sa 9e édition les 7 et 8 septembre prochains, à l'ombre du château de Humbeek (Grimbergen). Les premières têtes d'affiche ont été annoncées mardi, parmi lesquelles le producteur sud-africain Black Coffee, ou les DJ &ME b2b et Adam Port, du label Keinemusik.

Parmi elles, la scène principale de "The Yard" sera le théâtre "d'effets visuels impressionnants et des beats techno mélodiques et envoûtants" des têtes d'affiche Artbat, ARGY et Jamie Jones, présents en exclusivité en Belgique lors du Voodoo Village.

Sur la scène "The Forrest", la journée du samedi réjouira les amateurs de gimmicks house, de soul et de disco avec des artistes comme Denniz Cruz, Pawsa ou Jimi Jules. Le dimanche, le festival se préparera à des beats plus profonds avec la house mélodique et progressive des DJ Black Coffee, &ME b2b et Adam Port.

Imaginée comme un lieu spirituel, la scène "The Oracle" invitera quant à elle les festivaliers à la réflexion personnelle et à la découverte de nouvelles perspectives. Les festivaliers pourront ainsi assister à des ateliers axés sur le bien-être ou participer à des sessions de respiration et de yoga.

"Avec son cocktail de musiques, d'arts et de cultures qui éveillent les sens, le Voodoo Village sait comme aucun autre festival créer un sentiment de communauté chaleureux", souligne Maxim Dekegel, organisateur du festival.