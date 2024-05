Le Prix de la Citoyenneté attribué à "Bird", le Belge Frédéric Sojcher dans le jury

Le Prix de la Citoyenneté du Festival de Cannes 2024 a été décerné samedi à "Bird" de la réalisatrice britannique Andrea Arnold. Le jury était cette année composé de l'actrice, scénariste et réalisatrice française Valérie Donzelli, notamment entourée par le cinéaste, écrivain et universitaire belge Frédéric Sojcher.

Avec "Bird", la réalisatrice, triplement récompensée du Prix du Jury à Cannes en 2006, 2008 et 2016, continue de creuser la veine sociale de son cinéma.

Le long métrage plonge dans le quotidien de "Bailey", 12 ans, qui vit avec son frère Hunter et son père Bug, qui les élève seul dans un squat au nord du Kent. Bug n'a pas beaucoup de temps à leur consacrer et Bailey, qui approche de la puberté, cherche de l'attention et de l'aventure ailleurs.