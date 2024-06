A Lyon, les drag queen mettent l'ambiance avant le concert de Taylor Swift

C'est l'une des nombreuses initiatives proposées par des commerces lyonnais aux fans, dont beaucoup ne regardent pas à la dépense, pour se mettre dans le bain à quelques heures du début du concert.

Victoria Idole est l'une des cinq drag queen venues se déhancher en tenues de scène devant plus de 200 personnes sur les airs de l'auteure-compositrice-interprète américaine.

Body orangé et perruque aux longs cheveux lisses détachés, la Franco-Suisse Victoria Idole, 34 ans, a choisi de lancer le spectacle par les mêmes titres que le fera plus tard dans la soirée la véritable Taylor: "Miss Americana" et "Cruel Summer".