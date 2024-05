"Massacre à la tronçonneuse", cinquante ans et un succès toujours tranchant

Tourné rapidement avec peu de moyens et interdit dans plusieurs pays, le film aurait facilement pu passer aux oubliettes de l'histoire du cinéma. Mais un demi-siècle après sa sortie, "Massacre à la tronçonneuse" reste une référence de l'horreur sur grand écran.

Dans "The Texas Chain Saw Massacre", en version originale, le tueur est "Leatherface" (Face de cuir), un gaillard de 1,95 m équipé d'une tronçonneuse et d'un marteau.

"Michael Myers (dans "Halloween", 1978) avait un masque, Jason (Voorhess dans "Vendredi 13", 1980) en avait un aussi mais le premier, c'est Leatherface. C'est lui qui a donné le ton", remarque Josh Hazard, un fan de 40 ans habillé comme son héros et rencontré mi-mai par l'AFP lors du Texas Frightmare Weekend, près de Dallas.

Le film y fêtait ses 50 ans en présence d'acteurs, comme Ed Neal. Il interprète le frère du bourreau, pris en stop par les jeunes gens et qui semble les prévenir du bain de sang qui les attend.