A Paris, les Jeux paralympiques veulent aussi leurs jours de gloire

Partager:

Anna KURTH Un spectacle au cœur de la capitale puis 11 jours de compétition pour, à nouveau, convaincre: Paris lance mercredi soir ses premiers Jeux paralympiques, en commençant par une nouvelle cérémonie hors stade, organisée devant un superbe panorama. "On est à quelques heures d'une page historique pour le mouvement paralympique français et international", a clamé en matinée Marie-Amélie Le Fur, présidente du Comité paralympique et sportif français (CPSF), lors d'une conférence de presse inaugurale à Paris.

Dans quelques heures (début à 20h00 heure française), une majorité des 4.400 athlètes -dont environ 150 de la délégation française-, représentant 168 délégations, défileront devant près de 50.000 spectateurs entre les Champs-Élysées et la Place de la Concorde, pour un spectacle de trois heures intitulé "Paradoxe". Les organisateurs ont promis "la même ambition" que la cérémonie des JO du 26 juillet, saluée mondialement. Ludovic MARIN Cette fois, pas de défilé sur la Seine -et pas de pluie non plus!- mais une parade populaire sur l'une des avenues les plus célèbres du monde, avant un spectacle autour de l'obélisque de la Concorde, particulièrement axé sur le corps, "tous les corps", selon Thomas Jolly, son directeur artistique. "Une cérémonie incroyable" pour le président du comité international Andrew Parsons, "la première rencontre des Français avec les Jeux paralympiques", selon Marie-Amélie Le Fur, alors que ces Jeux n'existaient pas encore quand Paris avait accueilli les JO au début du XXe siècle.

Mme Le Fur a dit espérer un spectacle "qui mettra les athlètes au coeur" mais aussi une cérémonie "militante et qui démontre qu'on a encore des évolutions à connaître pour la place des personnes en situation de handicap". Chorégraphiée par le Suédois Alexander Ekman, connu pour ses scénographies grandioses, elle mettra en avant 150 danseurs, dont une vingtaine en situation de handicap, pour un show porteur de messages autour de l'inclusion. Les noms des artistes présents demeurent eux secrets. Mardi, le ministre démissionnaire délégué aux Transports Patrice Vergriete a anticipé "une circulation difficile" dans le centre de Paris "toute la journée", avec une zone interdite, sauf dérogation, mise en place dans la matinée autour des lieux de festivités. Dimitar DILKOFF