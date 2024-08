La commémoration du roi songye Lumpungu organisée dimanche à l'Africamuseum de Tervuren

Une cérémonie commémorative en l'honneur du roi Yakaumbu Kamanda Lumpungu, figure emblématique du peuple Songye (République démocratique du Congo), se tiendra dimanche de 14h30 à 17h30 à l'AfricaMuseum de Tervuren. Organisé par l'association décoloniale aFreeKam, l'événement sera l'occasion de discuter de "l'impact colonial et des perspectives de restitution et réparation".

"Leader visionnaire, Lumpungu a marqué son peuple par une gestion socio-économique éclairée, une stratégie politique avisée et un engagement sans faille pour la protection et les intérêts de ses communautés", peut-on lire sur le site de l'AfricaMuseum. "Loin de réussir à effacer sa mémoire, sa pendaison a renforcé son statut de martyr et de symbole de résistance contre l'oppression coloniale."

Dimanche, un groupe traditionnel honorera la culture songye, des louanges seront prononcées, et une présentation historique sera faite par le prince Paul Mutamba, petit-fils du roi défunt.

Une discussion sur les perspectives de restitution et de réparation rassemblera ensuite plusieurs experts: le sénateur et historien honoraire congolais Didier Mumengi, le président de la fondation "Lumpungu" Jean Mutamba et la fondatrice d'aFreeKam et chercheuse indépendante, Ytal bena Lumpungu.

"Nous aurons l'occasion de lever le voile sur la vie du roi d'un point de vue post-colonial, de revenir sur le contexte juridique de l'époque ou encore sur la complexité du processus de réhabilitation", a souligné Ytal bena Lumpungu.