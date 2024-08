Le jardin et le nouveau bâtiment de la Maison Rubens ouvrent au public vendredi

La Maison Rubens d'Anvers rouvrira ses portes au public vendredi. Bien que la maison de l'artiste soit fermée au moins jusqu'en 2030 pour des travaux de restauration et de rénovation, le jardin est fin prêt après avoir été repensé et un nouveau bâtiment permettra aux visiteurs de vivre une véritable "expérience Rubens" en prévision de cette réouverture.

Le nouveau bâtiment situé de l'autre côté du jardin devrait mettre fin à un certain nombre de problèmes auxquels la Maison Rubens était confrontée. En effet, la résidence de l'artiste ne disposait que de peu de place, voire d'aucune, pour des installations considérées comme essentielles aujourd'hui, telles qu'un véritable espace d'accueil, une salle de lecture et une bibliothèque.

En outre, la "Rubens Experience", un espace interactif comprenant un show audiovisuel sur la vie de Pierre Paul Rubens en tant que peintre et bien d'autres choses encore, est désormais disponible. Le bâtiment a été conçu par Robbrecht et Daem et représente en fait deux imposantes bibliothèques, faisant référence à Rubens en tant que bibliophile.