Répliques du 16ème siècle, navires massifs: 150 bateaux historiques ont jeté l'ancre à Ostende

Les férus d'histoire et de navigation se sont sans doute rendus à Ostende ces derniers jours. En cause, l'organisation d'un festival dédié à la navigation et aux navires, parfois historiques. 150 bateaux ont ainsi jeté l'ancre dans le port pour s'exposer et ouvrir leurs portes au public. Citons par exemple le Galeon, une réplique de bateau espagnol du 16ème siècle, large de 10m et disposant de toutes les infrastructures équipant des navires de cette époque.

Les navires sont accessibles gratuitement, pour tous, avec des passionnés qui vous accompagnent pour vous expliquer leur fonctionnement et leur histoire, dans certains cas. Tous ne sont pas massifs, certains bateaux sont plus modestes, mais tous ont une histoire à partager. Oostende van Anker, c'est un véritable joyau pour son organisateur, Hubert Rubbens.