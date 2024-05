Ostende espère un possible redémarrage avec l'aide de l'administrateur provisoire

"En quatre mois, je me suis attaché à ce club et à sa communauté. Le KVO doit continuer à exister d'une manière ou d'une autre. Principalement pour les nombreux jeunes joueurs - pour lesquels je suis convaincu qu'une solution sera trouvée - mais il ne faut pas oublier que le club dispose également d'une équipe handisport, une action communautaire".

Van Oosterwyck souhaite également que le football continue à se jouer à la Diaz Arena. "Plusieurs entretiens sont prévus cette semaine. Il s'agit parfois d'une question juridique très complexe : ce qui est autorisé et possible, ce qui ne l'est pas. Cependant, le conseil communal et le bourgmestre nous soutiennent pleinement. Entre-temps, nous avons également eu une première réunion avec la Pro League et l'Union belge."

"Toutefois, tant qu'il n'y a rien de concret, nous voulons garder toutes les discussions en interne et nous ferons de toute façon tout ce qui est possible pour trouver la meilleure solution possible. Car en fin de compte, tout le monde ici est victime de la mauvaise gestion de quelques personnes."