Tout bénéfice pour le troisième week-end de Tomorrowland en 2022

Après deux années de pertes successives durant la pandémie, le festival Tomorrowland a été exceptionnellement autorisé l'an passé à organiser trois weekends de festivités. Cela a permis au festival de clôturer ses comptes en 2022 avec un bénéfice de 18,6 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 164,2 millions d'euros, ressort-il des chiffres parus au moniteur jeudi.

Les pertes accumulées du festival après la crise du coronavirus ont grimpé à 13,6 millions d'euros, en 2020 et 2021. Grâce au troisième week-end autorisé en guise de compensation, ces pertes ont été essuyées. Les secteurs hôteliers d'Anvers et Bruxelles ont aussi tiré leur épingle du jeu.

"En accumulant les impacts directs et indirects de ces trois week-ends de Tomorrowland 2022, il est évident que le festival génère un impact économique pour la Flandre", souligne les organisateurs. "Nous générons 2.138 emplois à temps plein et travaillons avec plus d'un millier de fournisseurs flamands."